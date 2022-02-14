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ЦБ призвали отменить комиссию за денежные переводы внутри одного банка

Экономика
ЦБ призвали отменить комиссию за денежные переводы внутри одного банка
pixabay.com

Москва, 14 февраля. Отмена комиссии для физических лиц за переводы внутри одного банка могла бы поспособствовать минимизации личных контактов во время пандемии COVID-19.

Инициатором соответствующего предложения стал глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он уже направил письмо с инициативой на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, передает RT.

Орлов напомнил, что во время пандемии многие граждане начали активнее пользоваться интернетом. С его помощью они совершают покупки, оплачивают аренду жилья и переводят деньги своим близким.

Вместе с этим многие банки до сих пор берут комиссию за переводы денежных средств, производимых между их клиентами. Это заставляет граждан или терять личные средства при онлайн-переводах, или принимать решения о передаче наличных средств, заключил Орлов.

С 11 февраля граждане лишились возможности совершать операции по российским кошелькам WebMoney. Это связано с отзывом лицензии у «Консервативного коммерческого банка», который является расчетным банком вышеуказанной системы переводов.

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