Песков: внешнеполитическая концепция России будет совершенствоваться

, 14 февраля. Внешнеполитическую концепцию России будут совершенствовать и дорабатывать с учетом нынешней международной ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Чиновник рассказал, что неделю назад члены Совета безопасности страны рассматривали новый документ. Из-за нестабильности ситуации в мире концепцию внешней деятельности России будут модернизировать, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что главы европейских государств перестанут действовать по указке Соединенных Штатов, а будут развивать собственный вектор. Песков считает, что Европе нужно в первую очередь заботиться о собственных интересах.