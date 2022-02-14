Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 07:36
07:36
Происшествия
Лошадь спровоцировала ДТП с двумя маршрутками в Иркутской области
07:20
Шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал о последствиях драки годичной давности
07:13
Политика
Марунич обвинил «маразматичный» Вашингтон в экономических бедах Киева
07:09
Происшествия
Отчим подстрелил двух приемных сыновей из охотничьего ружья в Бурятии
07:07
Общество
Врач-терапевт Лисина перечислила потенциальные признаки ложной интоксикации при «Омикроне»
07:05
Олимпийские игры 2022
МОК ведет консультации о награждении фигуристов за командный турнир на Играх
07:04
Экономика
ЦБ призвали отменить комиссию за денежные переводы внутри одного банка
07:00
Политика
Песков: внешнеполитическая концепция России будет совершенствоваться
06:58
Олимпийские игры 2022
МОК выразил готовность принять любое решение суда по делу Камилы Валиевой
06:57
Шоу-бизнес
Бывший директор Софии Ротару вспомнила агрессивные выходки певицы подшофе
Все новости

Песков: внешнеполитическая концепция России будет совершенствоваться

Политика
Песков: внешнеполитическая концепция России будет совершенствоваться
sco-russia.ru

, 14 февраля. Внешнеполитическую концепцию России будут совершенствовать и дорабатывать с учетом нынешней международной ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Чиновник рассказал, что неделю назад члены Совета безопасности страны рассматривали новый документ. Из-за нестабильности ситуации в мире концепцию внешней деятельности России будут модернизировать, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что главы европейских государств перестанут действовать по указке Соединенных Штатов, а будут развивать собственный вектор. Песков считает, что Европе нужно в первую очередь заботиться о собственных интересах.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: внешнеполитическая концепция России будет совершенствоваться
песков совбез внешнеполитическая концепция
Комментировать