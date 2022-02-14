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МОК выразил готовность принять любое решение суда по делу Камилы Валиевой

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 06:58
Олимпийские игры 2022
МОК выразил готовность принять любое решение суда по делу Камилы Валиевой
Федеральное агентство новостей

Пекин, 14 февраля. Международный олимпийский комитет ожидает вердикта по делу о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к дальнейшему участию в Олимпиаде. Как отметили в МОК, они примут любое решение суда.

Скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся после положительной допинг-пробы. О результатах ее теста, сданного в декабре прошлого года, сообщили несколько дней назад. В организме российской фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин в малых дозах. Спортивный арбитражный суд уже рассмотрел дело Валиевой. Заседание заняло порядка семи часов.

Свое окончательное решение Спортивный арбитражный суд объявит 14 февраля в 14:00 по пекинскому времени (около 9:00 по московскому времени). Международный олимпийский комитет также ранее сообщил, что на фоне скандала организует 15-летней фигуристке любую необходимую психологическую помощь.

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