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Шоу-бизнес
Бывший директор Софии Ротару вспомнила агрессивные выходки певицы подшофе
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Бывший директор Софии Ротару вспомнила агрессивные выходки певицы подшофе

Шоу-бизнес
Бывший директор Софии Ротару вспомнила агрессивные выходки певицы подшофе
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Москва, 14 февраля. Бывший директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина рассказала о непростых отношениях артистки с алкоголем. Она отметила, что подшофе звезда позволяла себе агрессивные выпады по отношению к другим.

По воспоминаниям подруги знаменитости, София Ротару пила в основном в семейном кругу. Когда артистка выпивала, то становилась откровенной, поэтому предпочитала отдыхать в компании близких людей.

Однако порой исполнительница хита «Хуторянка» срывалась на гостей. По словам Коняхиной, артистка позволяла себе агрессивные действия по отношению к другим.

«При ней все время кто-то был, я имею в виду либо помощница по дому, либо ее костюмеры. У нее есть подруга-костюмер, и она ее тоже, кстати, очень часто унижает. Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко, прямо как нечего делать», — пояснила бывший директор Ротару в фире шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Знаменитость, как уверяет Коняхина, предпочитала не только «слабый» алкоголь. По ее словам, 74-летняя звезда эстрады употребляла коньяк, виски и водку.

В начале месяца София Ротару сообщила, что переболела коронавирусом. По словам знаменитости, у нее был штамм «Омикрон». Артистка отметила, что после болезни она столкнулась с осложнениями, с которыми ведет борьбу.

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алкоголь ротару коняхина
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