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Американский велосипедист порезал 11 человек в Альбукерке

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 06:43
Происшествия
Американский велосипедист порезал 11 человек в Альбукерке
Невские Новости

Альбукерке, 14 февраля. Злоумышленник на велосипеде вооружился ножом и пытался нанести ранения прохожим. Инцидент произошел в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). 

В результате противоправных действия, колото-резаные раны получили не менее 11 человек. По данным телеканала KRQE News 13, нападение произошло в нескольких районах города.

«Служащие полиции расследуют семь возможных мест преступления на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа. Все потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей», — сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.

Недавно в Саратовской области женщина набросилась с ножом на своего пятилетнего ребенка. Врачам удалось спасти малыша, однако его состояние оценивается как тяжелое.

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