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Истребители Су-30 отработали маневры совместного патрулирования

Армия
Истребители Су-30 отработали маневры совместного патрулирования
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 14 февраля. Многоцелевые истребители Су-30СМ из состава ВВС Белоруссии и России провели совместное патрулирование границ Союзного государства. Об этом рассказали в Минобороны России.

Пилотам пришлось осуществлять патрулирование в сложных метеорологических условиях. Вылеты самолетов осуществлялись в рамках учений «Союзная решимость-2022»

«Экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства», — рассказали в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве опубликовали видеозапись активной фазы учений России и Белоруссии. Взаимодействие военнослужащих происходит на пяти полигонах.

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белоруссия учения су-30см
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