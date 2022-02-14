Истребители Су-30 отработали маневры совместного патрулирования

Москва, 14 февраля. Многоцелевые истребители Су-30СМ из состава ВВС Белоруссии и России провели совместное патрулирование границ Союзного государства. Об этом рассказали в Минобороны России.

Пилотам пришлось осуществлять патрулирование в сложных метеорологических условиях. Вылеты самолетов осуществлялись в рамках учений «Союзная решимость-2022»

«Экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства», — рассказали в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве опубликовали видеозапись активной фазы учений России и Белоруссии. Взаимодействие военнослужащих происходит на пяти полигонах.