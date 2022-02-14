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Филипп Киркоров набросился на Регину Тодоренко в новом сезоне шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров набросился на Регину Тодоренко в новом сезоне шоу «Маска»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 февраля. Популярный певец Филипп Киркоров поставил на место телеведущую Регину Тодоренко после озвученного ею предположения относительно участника в костюме Осьминога в новом сезоне шоу «Маска».

Персонаж с щупальцами впечатлил членов жюри своим невероятным костюмом. После выступления судьи стали размышлять, кто скрывается под маской. Регина Тодоренко предположила, что там прячется украинская певица Ани Лорак. Она позволила себе неосторожный комментарий, из-за которого на нее набросился король эстрады.

«Я смотрю пристально на ноги. Эта артистка стоит в очень специфической позиции. немножечко "иксом" и так очень часто стоит Ани Лорак!» — заявила звезда шоу «Орел и решка».

Король эстрады не согласился с 31-летней ведущей. Он эмоционально отреагировал на комментарий Тодоренко, поставив ее на место.

«Ты обалдела? Я тебе сейчас дам! Какие еще "иксом"? Я тебе сейчас по башке дам! У Ани идеальные ноги! У нее вообще идеальная фигура!» — вступился за коллегу Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров набросился на Регину Тодоренко в новом сезоне шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com / НТВ

Поддержал артиста еще один член жюри — шоумен Тимур Родригез. Он заверил, что это точно не Ани Лорак, поскольку у дивы «другая фигура».

Шоу «Маска» стартовало в минувшее воскресенье. В жюри оказались бессменные Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез. Также кресло жюри занял юморист Тимур Батрутдинов, который участвовал в проекте в прошлом сезоне.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров набросился на Регину Тодоренко в новом сезоне шоу «Маска»
киркоров тодоренко маска
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