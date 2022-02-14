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Корабли ТОФ России провели учебные стрельбы по мишеням

Армия
Корабли ТОФ России провели учебные стрельбы по мишеням
wikipedia.org  /  US military/Общественное достояние

Москва, 14 февраля. Группа военных кораблей Тихоокеанского флота России провела учебные артиллерийские стрельбы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Упражнения моряков проходили в акватории Охотского моря. Стрельба велась по неподвижным мишеням, которые имитировали условного неприятеля.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к выполнению практических упражнений с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря», — рассказали в МО России.

Ранее оборонное ведомство обнародовало кадры совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022». По легенде учений, военнослужащие Союзного государства отрабатывают сценарий обороны позиций от вторжения и ликвидацию незаконных бандформирований.

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