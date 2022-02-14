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Фигурист Смолкин после произвольного выступления заявил, что устал от вопросов про Валиеву

Олимпийские игры 2022
Фигурист Смолкин после произвольного выступления заявил, что устал от вопросов про Валиеву
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 14 февраля. Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в дисциплине танцы на льду вместе с Дианой Дэвис, ответил на вопросы журналистов после произвольной программы на Олимпийских играх.

Корреспондент издания The Associated Press (AP) решил поинтересоваться у спортсмена, чувствует ли он и его окружение стресс из-за допинг-скандала с участием Камилы Валиевой. Смолкин заявил, что их мысли с партнершей Дианой Дэвис сейчас лишь о своем выступлении в произвольной программе, пишет «Чемпионат».

«Думаем о своем выступлении, это единственное, что сейчас имеет значение для нас. Будем ли следить за решением сегодня? Мы устали от этих вопросов», — подчеркнул Смолкин.

Ранее Глебу Смолкину пришлось встать на защиту Дианы Дэвис, когда на дочь тренера Этери Тутберидзе набросились с вопросом о Камиле Валиевой. Он отгородил девушку от провокаций, дав жесткий ответ корреспонденту.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигурист Смолкин после произвольного выступления заявил, что устал от вопросов про Валиеву
олимпиада валиева смолкин фигурное катание допинг-скандал
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