Фигурист Смолкин после произвольного выступления заявил, что устал от вопросов про Валиеву

Пекин, 14 февраля. Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в дисциплине танцы на льду вместе с Дианой Дэвис, ответил на вопросы журналистов после произвольной программы на Олимпийских играх.

Корреспондент издания The Associated Press (AP) решил поинтересоваться у спортсмена, чувствует ли он и его окружение стресс из-за допинг-скандала с участием Камилы Валиевой. Смолкин заявил, что их мысли с партнершей Дианой Дэвис сейчас лишь о своем выступлении в произвольной программе, пишет «Чемпионат».

«Думаем о своем выступлении, это единственное, что сейчас имеет значение для нас. Будем ли следить за решением сегодня? Мы устали от этих вопросов», — подчеркнул Смолкин.

Ранее Глебу Смолкину пришлось встать на защиту Дианы Дэвис, когда на дочь тренера Этери Тутберидзе набросились с вопросом о Камиле Валиевой. Он отгородил девушку от провокаций, дав жесткий ответ корреспонденту.