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Le Figaro: Франция не разделяет позицию США по истерике вокруг Украины

Политика
Le Figaro: Франция не разделяет позицию США по истерике вокруг Украины
wikipedia.org  /  Thomas Faivre-Duboz/CC BY-SA 2.0

Париж, 14 февраля. Франция не видит признаков обострения ситуации на российско-украинской границе, в отличие от США. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь источник в Елисейском дворце.

По словам информатора, итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона ясно дали понять, что Москва не стремится развязывать войну в соседней стране. Однако Соединенные Штаты продолжают искусственно подогревать конфликт, провоцируя обе стороны на начало боевых действий.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — сказал источник газеты.

Объективный взгляд на вещи со стороны Парижа разделяет Москва. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уверен, что страны Евросоюза должны следовать национальным интересам и не идти на поводу США.

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