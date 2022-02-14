Париж, 14 февраля. Франция не видит признаков обострения ситуации на российско-украинской границе, в отличие от США. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь источник в Елисейском дворце.

По словам информатора, итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона ясно дали понять, что Москва не стремится развязывать войну в соседней стране. Однако Соединенные Штаты продолжают искусственно подогревать конфликт, провоцируя обе стороны на начало боевых действий.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — сказал источник газеты.

Объективный взгляд на вещи со стороны Парижа разделяет Москва. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уверен, что страны Евросоюза должны следовать национальным интересам и не идти на поводу США.