Пожилой леопард Валера нашел себе молодую невесту в приморском нацпарке

Владивосток, 14 февраля. Редкие кадры «свидания» 13-летнего дальневосточного леопарда Валеры и молодой самки оказались в распоряжении специалистов национального парка «Земля леопарда» в Приморье.

Получить соответствующие снимки удалось с помощью фотоловушки. Фотографии любовных утех с участием такого пожилого леопарда ученым удалось получить впервые.

«Тринадцать лет — солидный возраст при средней продолжительности жизни дальневосточных леопардов в дикой природе около 12 лет. Несмотря на это, старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье», — отметили в нацпарке.

Валера часто попадает в объективы фотоловушек. За последние шесть месяцев специалисты получили почти тысячу снимков пожилого хищника, что свидетельствует о его высокой активности. Самка попала во внимание ученых впервые.

«Удалось запечатлеть не только процесс спаривания, но и брачные игры леопардов. Валера ответил на заигрывания своей спутницы, принял "невесту", не проявил к ней агрессии или равнодушия», — говорится в сообщении.

Один из сородичей Валеры ранее едва не украл барана у фермеров в Приморье. Хищник пробрался в частное хозяйство, расположенное на окраине поселка Оленевод.