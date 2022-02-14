Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 07:35
07:20
Шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал о последствиях драки годичной давности
07:13
Политика
Марунич обвинил «маразматичный» Вашингтон в экономических бедах Киева
07:09
Происшествия
Отчим подстрелил двух приемных сыновей из охотничьего ружья в Бурятии
07:07
Общество
Врач-терапевт Лисина перечислила потенциальные признаки ложной интоксикации при «Омикроне»
07:05
Олимпийские игры 2022
МОК ведет консультации о награждении фигуристов за командный турнир на Играх
07:04
Экономика
ЦБ призвали отменить комиссию за денежные переводы внутри одного банка
07:00
Политика
Песков: внешнеполитическая концепция России будет совершенствоваться
06:58
Олимпийские игры 2022
МОК выразил готовность принять любое решение суда по делу Камилы Валиевой
06:57
Шоу-бизнес
Бывший директор Софии Ротару вспомнила агрессивные выходки певицы подшофе
06:43
Происшествия
Американский велосипедист порезал 11 человек в Альбукерке
Все новости

Пожилой леопард Валера нашел себе молодую невесту в приморском нацпарке

Общество
Пожилой леопард Валера нашел себе молодую невесту в приморском нацпарке
pexels.com  /  Susanne Jutzeler

Владивосток, 14 февраля. Редкие кадры «свидания» 13-летнего дальневосточного леопарда Валеры и молодой самки оказались в распоряжении специалистов национального парка «Земля леопарда» в Приморье.

Получить соответствующие снимки удалось с помощью фотоловушки. Фотографии любовных утех с участием такого пожилого леопарда ученым удалось получить впервые.

«Тринадцать лет — солидный возраст при средней продолжительности жизни дальневосточных леопардов в дикой природе около 12 лет. Несмотря на это, старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье», — отметили в нацпарке.

Валера часто попадает в объективы фотоловушек. За последние шесть месяцев специалисты получили почти тысячу снимков пожилого хищника, что свидетельствует о его высокой активности. Самка попала во внимание ученых впервые.

«Удалось запечатлеть не только процесс спаривания, но и брачные игры леопардов. Валера ответил на заигрывания своей спутницы, принял "невесту", не проявил к ней агрессии или равнодушия», — говорится в сообщении.

Один из сородичей Валеры ранее едва не украл барана у фермеров в Приморье. Хищник пробрался в частное хозяйство, расположенное на окраине поселка Оленевод.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пожилой леопард Валера нашел себе молодую невесту в приморском нацпарке
приморье земля леопарда нацпарк
Комментировать