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Милонов потребовал прекратить празднование Дня святого Валентина в России

Общество
Милонов потребовал прекратить празднование Дня святого Валентина в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 февраля. Празднование Дня всех влюбленных на территории России необходимо отменить. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что проведение Дня святого Валентина нужно отменить как в российских школах, так и в других государственных учреждениях. По мнению депутата, данный праздник не имеет ничего общего как с духовным, так и с культурным контекстом события. Об этом Милонов сообщил в интервью РИА Новости.

«Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — заявил депутат Госдумы.

Ранее Милонов посетил бордель в Санкт-Петербурге, в котором отчитал местную сотрудницу за безнравственность. Депутат поговорил с работницей заведения, предложив ей пройти реабилитацию, однако девушка ответила, что на жизнь «не жалуется».

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