Видео крупного пожара на свиноферме под Иркутском появилось в Сети

Иркутск, 14 февраля. Пламя вспыхнуло на свиноферме в Иркутской области. В результате крупного пожара погибло около 200 свиней, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Кадры с места трагедии были обнародованы в Сети. На них видно, как расчет спасателей из нескольких человек задействован в тушении огня. Ферма почти выгорела, а из нее усиленно валит дым. На данный момент неизвестно, что послужило причиной столь крупного пожара, в котором погибли две сотни животных.

Пламя удалось ликвидировать усилиями пожарных расчетов. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться уполномоченным органам.