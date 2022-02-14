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Видео крупного пожара на свиноферме под Иркутском появилось в Сети

Происшествия
Видео крупного пожара на свиноферме под Иркутском появилось в Сети
pexels.com  /  mali maeder

Иркутск, 14 февраля. Пламя вспыхнуло на свиноферме в Иркутской области. В результате крупного пожара погибло около 200 свиней, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Кадры с места трагедии были обнародованы в Сети. На них видно, как расчет спасателей из нескольких человек задействован в тушении огня. Ферма почти выгорела, а из нее усиленно валит дым. На данный момент неизвестно, что послужило причиной столь крупного пожара, в котором погибли две сотни животных.

Пламя удалось ликвидировать усилиями пожарных расчетов. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться уполномоченным органам.

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