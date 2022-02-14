Две сотни свиней сгорели заживо при пожаре на ферме в Иркутской области

Иркутск, 14 февраля. Крупный пожар вспыхнул на свиноферме в Иркутской области. В результате возгорания погибли порядка 200 свиней, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшим на место ЧП спасателям удалось ликвидировать возгорание. На данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства пожара. В произошедшем предстоит разобраться уполномоченным органам.

Месяцем ранее под Иркутском вспыхнул огнем цех с майнинговыми фермами. Пожар произошел, предварительно, из-за короткого замыкания проводки. В результате происшествия никто не пострадал, в ликвидации огня было задействовано 23 спасателя и шесть единиц техники.