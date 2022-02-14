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Комиссия спортсменов федерации фигурного катания России написала письмо в поддержку Валиевой

Олимпийские игры 2022
Комиссия спортсменов федерации фигурного катания России написала письмо в поддержку Валиевой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 14 февраля. Члены комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в своем открытом письме заявили, что уверены в честности Камилы Валиевой. Они выразили надежду на положительный исход дела спортсменки.

Международное агентство допинг-тестирования несколько дней назад сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх была отложена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. Позднее выяснилось, что проба была взята еще в декабре. Итоговое решение выездной панели CAS по делу фигуристки будет озвучено 14 февраля. По итогам вердикта будет ясно, примет ли россиянка участие в женском турнире одиночниц.

В открытом письме ФФККР от имени ее председателя Джонатана Гурейро говорится, что все российские фигуристы тестируются антидопинговыми службами, а также сдают большое количество тестов. Кроме того, в нем указано, что спортсмены из России придерживаются принципов честной борьбы. Что касается Валиевой, то она спортсменка, которая «добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств».

«От лица комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России обращаемся с открытым письмом в поддержку нашей спортсменки Камилы Валиевой. На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде, мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой талантливой фигуристки, которая добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств, благодаря уникальному сочетанию природного таланта, трудоспособности, любви и преданности делу», — указано в тексте заявления пресс-службы ФФККР.

Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб ранее озвучил время оглашения вердикта по допинговому делу Камилы Валиевой. По его словам, решение будет объявлено в районе часу-трех дня по пекинскому времени (8-10 утра по Москве).

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Комиссия спортсменов федерации фигурного катания России написала письмо в поддержку Валиевой
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