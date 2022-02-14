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TAC: военные конфликты в Ираке и Афганистане стоили США статуса мирового гегемона

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 05:34
Политика
TAC: военные конфликты в Ираке и Афганистане стоили США статуса мирового гегемона
flickr.com  /  @The U.S. Army

Вашингтон, 14 февраля. Бессмысленные военные конфликты на территории Ирака и Афганистана истощили Соединенные Штаты, из-за чего страна лишилась статуса мирового гегемона. Об этом заявил обозреватель Род Дреер в статье для журнала The American Conservative.

Теперь Вашингтон не может смириться с тем фактом, что Россия — давний враг времен холодной войны, помыкает США, отметил эксперт. При этом Соединенные Штаты забывают, что им никогда не давали право на единоличное судейство в международных отношениях.

«Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство, и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию», — отметил Дреер.

В глубине души ни одна страна не хочет войны, добавил эксперт. Россия вынуждена защищать интересы на своей границе. США при этом стоит помнить, что РФ уже гораздо сильнее, чем была в 1992 году, а Украина не стоит рисков, которые влечет за собой противостояние.

По словам Дреера, Соединенные Штаты сейчас серьезно ослабли, и причиной этому является собственная глупость. В связи с этим Вашингтону необходимо понять, что мирового порядка, при котором он определяет курс развития других стран, уже давно не существует.

Соответствующего мнения придерживается обозреватель Петр Акопов. По его мнению, США слишком много на себя берут.

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