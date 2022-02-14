Депутат Бундестага Дагделен: требования США остановить «СП-2» неприемлемы

Берлин, 14 февраля. Попытки США помешать реализации проекта «Северный поток — 2» являются вмешательством во внутриевропейские дела и неуважением демократического суверенитета Германии. Об этом заявил депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

Парламентарий призвала заокеанских партнеров перестать оказывать давление на российско-немецкий проект. Она подчеркнула, что ультимативные заявления президента США об остановке «Северного потока — 2» противоречат демократическим принципам.

«Байден, вероятно, видит в европейских партнерах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа», — сказал Дагделен.

Ранее свою приверженность «СП-2» выразила Австрия. Министр цифровизации и экономики страны Маргарет Шрамбек заявила, что вне зависимости от желания третьих лиц Вена не станет отказываться от проекта.