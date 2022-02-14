Аналитик Рудая посоветовала выбирать непримечательные смартфоны для защиты от кражи

Москва, 14 февраля. Существует несколько способов защитить свой смартфон от потенциальной кражи злоумышленниками. Первым делом необходимо понимать, что именно может сделать преступник с устройством, рассказала аналитик Екатерина Рудая.

Она объяснила, что существуют риски, застраховаться от которых попросту невозможно. По словам Рудой, к ним относится перепродажа украденного устройства на черном рынке или его разбор для дальнейшей продажи по частям. Однако пользователь может несколько обезопасить себя, отдавая предпочтение тем устройствам, которые не представляют интереса для злоумышленников, сообщила она агентству «Прайм».

«Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Эта мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при ее использовании на других устройствах. Для некоторых сервисов злоумышленнику достаточно владеть только номером телефона, чтобы получить доступ к учетной записи», — добавила Рудая.

Ранее стало известно, что в преддверии Дня всех влюбленных мошенники начали устраивать обманные конкурсы. Руководитель группы анализа и расследований Центра мониторинга Angara Security Никита Струков рассказал, какие схемы злоумышленники используют чаще всего.