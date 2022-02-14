Стоимость нефти марки Brent выросла до 96 долларов впервые за семь лет

Москва, 14 февраля. Биржевая стоимость нефти марки Brent впервые за семь лет взлетела до 96 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Последний раз такая стоимость на черное золото была зафиксирована в октябре 2014 года. Стоимость апрельских фьючерсов повысилась на 0,9 процента, а мартовских на бирже WTI — на 1,8 процента. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что такие показатели соответствуют докризисному уровню цен, пишет РИА Новости.

«Влияют разные факторы: рыночные, политические», — объяснил рост цен Дюков.

С соответствующим прогнозом о динамике цен на нефть ранее выступал портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили. Одним из факторов эксперт назвал ужесточение монетарной политики ФРС США.