Москва, 14 февраля. США оказывают давление на своих европейских партнеров и указывают им вектор развития внешней политики. Москва надеется, что когда-нибудь Запад будет в первую очередь думать о своих интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Европейцы совершают ошибку, отчаянно пытаясь повысить свою внешнеполитическую роль в мировых делах. Из-за этого тщеславного желания нередко страдают обычные граждане, пишет РИА Новости.

«Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», — сказал представитель Кремля.

Песков выразил надежду на здравомыслие европейских властей. По его словам, ЕС должен задуматься об «общем доме». При этом он отметил, что Вашингтон никогда не испытывал дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, но эту тенденцию нужно искоренить.

В недавнем интервью кандидат технических наук Александр Власов рассказал, что европейским странам придется пойти на сотрудничество с российским «Газпромом». Причиной этому послужат потери, связанные с отказом от долгосрочных гарантий в пользу сиюминутной выгоды.