«Барселона» вырвала ничью у «Эспаньола» на последней минуте в матче с тремя удалениями

Барселона, 14 февраля. «Эспаньол» и «Барселона» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «RCDE - Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 2:2.

В составе «Эспаньола» голы забивали Серхи Дардер и Рауль де Томас. За «Барселону» отличились Педри и Люк де Йонг. Причем последний забил под занавес матча, добыв ничью своей команде.

Концовку матча команды проводили в неполных составах, так как с поля были удалены сразу три игрока. На второй добавленной ко второму тайму минуте по второй желтой карточке получили Никола Рибаудо и Жерар Пике. Еще через четыре минуты прямую красную получил Ману Морланес.

Недавно определился обладатель Суперкубка Испании. В финальном матче турнира мадридский «Реал» обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0.