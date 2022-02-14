«Ъ»: более половины российских губернаторов перенесли коронавирус

Москва, 14 февраля. Большая часть губернаторов в России перенесла коронавирусную инфекцию. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Однако тяжелых последствий управленцам удалось избежать благодаря вакцинации. На прошлой неделе о заражении коронавирусной инфекцией сообщили губернаторы Алтайского края, Новосибирской, Белгородской и Липецкой областей.

«Повторное заражение, похоже, стало характерной чертой "Омикрона": ранее тоже во второй раз заболели Сергей Цивилев (Кузбасс), Андрей Клычков (Орловская область) и Игорь Кобзев (Иркутская область). Всего же, как подсчитал "Ъ", COVID-19 перенесли главы уже 48 из 85 субъектов (56%)», — пишет издание.

Ранее представители научного центра «Вектор» сообщили, что после получения третьей прививки от COVID-19 антитела сохраняются на протяжении полугода. Также в ведомстве подтвердили отсутствие аллергических реакций на препарат.