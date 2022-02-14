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Новые правила получения медсправки для водителей начнут действовать в марте

Общество
Новые правила получения медсправки для водителей начнут действовать в марте
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 14 февраля. Основные изменения затронут водителей, которые лишались прав за вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования. Для получения справки им придется сдавать анализы.

Обычно после лишения удостоверения автовладелец получал медицинскую справку в общем порядке. Однако с марта 2022 года начинают действовать новые правила, которые обязывают водителя сдать ряд анализов для возвращения прав.

«По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно», — заявил глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с РИА Новости.

Сдавать анализы придется и тем, кто ведет себя подозрительно на медкомиссии. Если врач заметит у человека симптомы хронического употребления алкоголя или наркомании, то может направить его на дополнительное обследование. Это касается не только тех, кто ранее лишался прав, но и тех, кто получает их впервые.

Еще одно нововведение касается внешнего вида справки. В ней появится пункт с причинами проведения медицинского освидетельствования.

Россиянам в будущем могут начать направлять штрафы с камер через «Госуслуги». Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму.

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