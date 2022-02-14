Глава СДПГ Клингбейл вступил в перепалку с телеведущим Ланцом из-за «СП-2»

Берлин, 14 февраля. Немецкий телеведущий Маркус Ланц и председатель СДПГ Ларс Клингбейл вступили в словесную перепалку из-за спора о санкциях по газопроводу «Северный поток — 2». Происходящее транслировалось в эфире канала ZDF.

В ходе обсуждения возможности ограничительным мер против трубопровода ведущий потребовал от политика публичной угрозы ввода санкций против «СП-2» в случае эскалации на Украине. В ответ на это Клингбейл заявил, что не нужно «рассказывать друг другу сказки». Парламентарий добавил, что заранее угрожать президенту России Владимиру Путину рестрикциями — глупо.

«Где вам не хватает ясности? Я считаю абсолютно глупым говорить Путину, "а что, если...". Устойчивость и стабильность в Европе возможны лишь при взаимодействии с Россией, а не в борьбе с ней», — сказал Клингбейл.

Недавно немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германии стоило бы провести с Россией переговоры о поставках дополнительного газа в страну. По его мнению, эти договоренности помогут ФРГ перейти на низкоуглеродную энергетику.