Врач Шереметьева: ощущение «бабочек в животе» является реакцией нервной системы

Москва, 14 февраля. Многие влюбленные ощущают необычное возбуждение, называемое «бабочками в животе». С чем это связано, рассказала эндокринолог Екатерина Шереметьева.

Согласно медицинской точки зрения, ощущение «бабочек в животе» представляет собой реакцию симпатической нервной системы. К органам брюшной полости усиливается приток крови, пишет РИА Новости.

«Это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатывается не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний», — объяснила врач.

В начале отношений у влюбленных вырабатывается нейрогормон дофамин. Из-за него человек испытывает положительные эмоции, а за всплеск эмоций и мурашки отвечает адреналин. Если речь идет о давней любви, то за проявление привязанности отвечает гормон вазопрессин.

Дополнительную радость принесут угощения ко Дню всех влюбленных. Диетолог Маргарита Королева рекомендует побаловать партнера шоколадом, клубникой и вином. За счет этих продуктов повышается уровень серотонина.