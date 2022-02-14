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Врач Шереметьева: ощущение «бабочек в животе» является реакцией нервной системы

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 04:42
Общество
Врач Шереметьева: ощущение «бабочек в животе» является реакцией нервной системы
pixabay.com

Москва, 14 февраля. Многие влюбленные ощущают необычное возбуждение, называемое «бабочками в животе». С чем это связано, рассказала эндокринолог Екатерина Шереметьева.

Согласно медицинской точки зрения, ощущение «бабочек в животе» представляет собой реакцию симпатической нервной системы. К органам брюшной полости усиливается приток крови, пишет РИА Новости.

«Это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатывается не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний», — объяснила врач.

В начале отношений у влюбленных вырабатывается нейрогормон дофамин. Из-за него человек испытывает положительные эмоции, а за всплеск эмоций и мурашки отвечает адреналин. Если речь идет о давней любви, то за проявление привязанности отвечает гормон вазопрессин.

Дополнительную радость принесут угощения ко Дню всех влюбленных. Диетолог Маргарита Королева рекомендует побаловать партнера шоколадом, клубникой и вином. За счет этих продуктов повышается уровень серотонина.

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влюбленность нервная система бабочки в животе
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