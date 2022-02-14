Москва, 14 февраля. Президент России Владимир Путин сделал блестящий трюк, который раскрыл настоящие цели США и обыграл пропагандистскую машину Запада. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший пилот румынских ВВС Валентин Василеску.

Российский лидер давно понял, что полагаться и, тем более, доверять действиям и словам Белого дома нельзя. Поэтому Путин применил хитрую стратегию, которая и явила миру «рентгеновский снимок намерений, скрываемых в политическом подсознании Вашингтона», передает слова аналитика «ПолитРоссия».

США и страны Запада, поддавшись на уловку, инициировали огромную пропагандистскую кампанию против России. Неустанная истерика о «готовящемся вторжении» на Украину показала истинные намерения Вашингтона — запугать Европу.

Для этого Москва сделала два важных маневра. Первый касается формулировки предложений по вопросам безопасности, а именно — призыва НАТО прекратить расширение, а второй — вернуть Киев за стол переговоров в «нормандском формате». И России это удалось, что доказала недавняя встреча в Париже, отметил аналитик.

«Вашингтон остался глух ко всем инициативам Москвы по предоставлению гарантий безопасности России. Таким образом, стало понятно, что все дипломатические усилия в этом направлении — пустая трата времени», — рассуждает Василеску.

Федеральное агентство новостей /

Игнорируя дипломатические пути, Запад ведет психологическую войну. США нужно убедить весь мир в том, что Россия якобы планирует военную агрессию в отношении Украины. Но при этом Москва все это время всеми силами стремится избежать любого конфликта или обострения, подчеркнул аналитик.

«Тон во многом задают спутниковые фотографии, которые СМИ интерпретируют по-своему, вопреки самым элементарным представлениям о военной науке. Подобные фейки демонстрируют не только вопиющий недостаток профессионализма у журналистов, но и отсутствие общих знаний», – указал эксперт из Румынии.

Например, продолжил аналитик, чаще всего западная пресса тиражирует фотографии, на которых зафиксирована бронетехника РФ в Ельне (Смоленская область). Эти снимки выступают главной опорой СМИ в истерии о скором военном столкновении. Однако, продолжил Василеску, даже дилетант, посмотрев на фото поймет, что «военный лагерь» выглядит слишком безжизненно: нет следов от колес, техника покрыта снегом, нет дыма от полевых кухонь, которые должны работать беспрерывно.

Таким образом, в Ельне, вероятно, расположены макеты, правдоподобно имитирующие настоящие боевые единицы. Такие прототипы могут поддерживать радиолокационный фон и вводить в заблуждение разведку неприятеля. В этом и заключается хитрость Путина, на которую попался Запад, резюмировал аналитик.

Напряженная обстановка в мире повлияла на поведение российского лидера, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. Он отметил, что Путин стал более решительным и сосредоточенным в вопросах международной политики.