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Госдума займется рассмотрением законопроекта о штрафах за нападение животных в феврале

Общество
Госдума займется рассмотрением законопроекта о штрафах за нападение животных в феврале
pixabay.com

Москва, 14 февраля. Новый законопроект о наказании для чиновников и граждан за нападение животных поступит в Госдуму в феврале. Об этом сообщил депутат Владимир Бурматов.

Проект подразумевает ужесточение наказания за нарушение закона в сфере обращения с животными. Штраф для чиновников составит до 200 тысяч рублей. Санкции предусмотрены в том случае, когда нет уголовного состава преступления, пишет РИА Новости.

«Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность. Законопроект внесут в Госдуму на этой неделе», — добавил Бурматов.

Граждан тоже будут штрафовать на 200 тысяч рублей, если их питомец покусает окружающих. Если животные причиняют тяжкий вред здоровью или нападение закончится гибелью, то хозяину грозит уголовная статья.

В России участились случаи нападения бродячих собак на граждан. Недавно от стаи бездомных животных пострадала 13-летняя девочка из Оренбурга. Псы атаковали ребенка недалеко от школы.

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