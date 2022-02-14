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Письма о штрафах могут начать высылать через «Госуслуги» с 2023 года

Общество
Письма о штрафах могут начать высылать через «Госуслуги» с 2023 года
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 14 февраля. Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект, согласно которому штрафы с камер будут направлять гражданам через «Госуслуги». Это будет происходить в случае, если адресат не получил соответствующий документ по почте.

О соответствующих планах сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, замруководителя партии Ярослав Нилов. В пояснительной записке уточняется, что штраф может быть направлен не только через «Госуслуги», но и при помощи других средств информационных технологий, включая факс, телеграммы и другие порталы. Получение гражданином соответствующего документа должно фиксироваться, считают в ЛДПР.

Порядок рассылки, по задумке авторов, определит правительство. В случае утверждения нормы она вступит в силу с 1 июня 2023 года. Такая мера, считают депутаты, поможет исключить ошибки почтовых служб, а также дать гражданам возможность своевременно оспорить выписанный штраф.

В скором времени Госдума рассмотрит еще одно нововведение. Депутаты могут принять закон о наложении штрафа за сравнение Советского Союза с Третьим рейхом уже весной 2022 года.

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лдпр штрафы госуслуги законопроект
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