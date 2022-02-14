Часть россиян получит по 8500 рублей от социальной защиты с 14 февраля

Москва, 14 февраля. Денежные выплаты от социальной защиты населения поступят на банковские карты россиян 14 февраля. Они полагаются семьям, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет.

Пособия за февраль будут начислены россиянам уже в увеличенном размере. Данная выплата привязана к показателю прожиточного минимума на детей. Исходя от ситуации в семьях, размер поддержки от соцзащиты составляет от 50% до 100% в регионе.

«Получать такие деньги могут только те родители, чей средний доход не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе», — отметили в PRIMPRESS.

Очередная выплата затронет часть пенсионеров с 14 февраля. Государство готово предоставить пожилым гражданам до 200 тысяч рублей в качестве компенсации за проведение газа в частный дом или за установку соответствующего оборудования. Для получения пособия необходимо обратиться в местную администрацию.