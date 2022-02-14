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Спрос на новостройки в Москве стал рекордным по итогам января

Экономика
Спрос на новостройки в Москве стал рекордным по итогам января
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 14 февраля. Чаще всего в январе фиксируется низкий спрос на квартиры в новостройках, однако этот год стал исключением. Покупателей не насторожили высокая стоимость жилья и растущая ипотека.

Всего в январе 2022 года удалось заключить 12,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Это меньше, чем в декабре, но больше, чем в январе 2021 и 2020 годов. Согласно информации Росреестра, в прошлом январе число подписанных ДДУ составил 5 257, а в январе 2020 года — 4 950 договоров, передает Forbes.

Большая часть ДДУ распространяется на «старую» Москву. Следом идут Новая Москва и Подмосковье. В «Циане» рост количества сделок оценили в 23,4 процента, в Dataflat.ru — в 24 процента.

Ранее россиянам посоветовали не тянуть с покупкой квартиры и по возможности сделать это в 2022 году. Лучшим временем для приобретения недвижимости стал прошлый год, когда цены начали стремительно расти.

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