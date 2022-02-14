Житель Камчатки незаконно удерживал в гараже двоих мужчин и трех подростков

Петропавловск-Камчатский, 14 февраля. Житель Камчатки подозревается в незаконном удержании пяти человек, трое из которых несовершеннолетние. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что ранее судимый 34-летний мужчина осенью прошлого года заманил в своих гараж 18-летнего и 19-летнего мужчин, а также подростков, возраст которых составляет 16–17 лет. Ему показалось, что молодые люди занимаются распространением наркотиков.

Затем подозреваемый силой удерживал пленников в своем гараже на протяжении двух часов, нанося им побои. Через два дня он вновь запер одного из подростков.

«При допросе подозреваемый пояснил, что своими действиями хотел заставить компанию перестать сбывать наркотические средства на территории Елизовского района», — уточнили в краевом СКР.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Полиция дополнительно проверит информацию о возможной причастности молодых людей к реализации запрещенных веществ.

Крупный тайник с наркотиками ранее был найден в лесном массиве под Красноярском. В нем находились около 1,5 тысячи свертков с запрещенным веществом.