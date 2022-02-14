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Военный эксперт Дандыкин: подлодка США пыталась «прощупать» оборону России у Курил

Армия
Военный эксперт Дандыкин: подлодка США пыталась «прощупать» оборону России у Курил
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class David R. Krigbaum / Public Domain

Москва, 14 февраля. Подводная лодка класса «Вирджиния» нарушила границу территориальных вод России для того, чтобы «прощупать» оборону в районе Курильских островов. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Об этом аналитик рассказал в свете новости об обнаружении подлодки ВМС США в территориальных водах России. В случае реальных боевых действий субмарина могла бы пойти ко дну, заявил Дандыкин в интервью с «Политикой сегодня».

Подводный крейсер был обнаружен морской авиацией Тихоокеанского флота РФ, после чего фрегат «Маршал Шапошников» перехватил субмарину и выпроводил ее из территориальных вод России. В тот же день Минобороны страны направило американскому посольству ноту протеста.

«Конечно, американцы никогда не признают своих ошибок и не извиняются ни перед кем. Сделали они это для нагнетания обстановки, которое сейчас проводится по всем направлениям. На юге — ситуация с Украиной, на севере — крупнейшие учения США и НАТО (за Северным полярным кругом), которые пройдут в марте, на востоке — Курильские острова, которые, по мнению американцев, принадлежат Японии», — рассказал Дандыкин.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Соединенным Штатам не впервой нарушать границы других государств. Эксперт также напомнил, что Вашингтон до сих пор не ратифицировал конвенцию о морском праве, которая регулирует судоходство.

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