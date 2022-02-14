Призер Олимпийских игр Жулин: допинг-скандал с участием Валиевой притянут за уши

Пекин, 14 февраля. Камила Валиева — явление в фигурном катании и бриллиант, который нельзя зачеркнуть. История с допингом притянута за уши, считает тренер Александр Жулин.

Наставник дуэта Виктория Синицина / Никита Кацалапов сделал соответствующее заявление на фоне допинг-скандала с Камилой Валиевой, который разгорелся на Олимпийских играх. Проба фигуристки, сданная еще в декабре, дала положительный результат. Спортсменку могут отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях, а Россию лишить золотой медали в командном первенстве.

«Валиевой желаю добра и удачи. Я совершенно не верю во всю эту историю. История притянута за уши. Поэтому я очень надеюсь, что все будет так, как должно быть. Что все будет хорошо. Она — бриллиант, который нельзя зачеркнуть. Валиева — явление в фигурном катании, — отметил Жулин в интервью «Чемпионату».

Решение по делу Валиевой будет принято в понедельник. Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб пообещал огласить итоговый вердикт в районе часу-трех дня по пекинскому времени (8-10 утра по Москве).