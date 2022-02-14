Депутат Рады Кива: глупость Зеленского привела Украину к гиблой пропасти

Киев, 14 февраля. Власти президента Украины Владимира Зеленского в скором времени придет конец. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Соответствующее обращение парламентарий сделал на фоне слухов о его возможном аресте. По словам Кивы, его могут обвинить в государственной измене за поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина.

Депутат отметил, что в его словах разглядели признаки «сепаратизма». В связи с этим Кива назвал Зеленского «слабым и трусливым». По мнению парламентария, своей «глупостью, жадностью и гордыней» украинский лидер практически довел страну до полного краха. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я буду и дальше бороться, оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу», — заявил депутат.

По мнению Кивы, украинские власти системно борются со всеми, кто открыто говорит правду о преступлениях официального Киева. Однако, обращаясь к Зеленскому, Кива выразил уверенность, что ему «недолго осталось».

Ранее стало известно, что президент Украины попросил своего американского коллегу Джо Байдена срочно посетить Киев. При этом Зеленский также указал на необходимость дополнительной финансовой и военной помощи.