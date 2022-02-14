Олег Газманов заступился за российскую фигуристку Валиеву на фоне допинг-скандала

Москва, 14 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева сдала спорную допинг-пробу в декабре прошлого года, вокруг чего разразился скандал. Оказываемое на спортсменку давление является гнусным, заявил певец Олег Газманов.

Исполнитель подчеркнул, что Валиева является невероятным человеком. По словам Газманова, он давно и с восхищением следит за «неземной» фигуристкой. Комментируя оказываемое на Валиеву давление, певец назвал происходящее гнусным, а также отметил, что таким образом «уничтожается красота.

«Я давно и с восхищением слежу за фигурным катанием нашей страны и всего мира, но такой фигуристки, я думаю, еще не было. Эту девочку так гнусно давят и в ее лице давят нашу страну. Давят такую красоту, уничтожают», — сообщил Газманов.

Ранее стало известно, что подошло к концу заседание Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Окончательное решение касательно того, сможет ли российская фигуристка продолжить выступление на Олимпийских играх, будет оглашено 14 февраля в 8-10 утра по Москве.