Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 04:29
04:19
Экономика
Часть россиян получит по 8500 рублей от социальной защиты с 14 февраля
04:13
Экономика
Спрос на новостройки в Москве стал рекордным по итогам января
04:11
Происшествия
Трактор и «Жигули» столкнулись возле остановки в Красногвардейском районе
04:04
Происшествия
Житель Камчатки незаконно удерживал в гараже двоих мужчин и трех подростков
04:00
Армия
Военный эксперт Дандыкин: подлодка США пыталась «прощупать» оборону России у Курил
04:00
Общество
Эпидемиолог Онищенко: «Летальность от «Омикрона» снижается, но ущерб от штамма будет выше»
03:58
Олимпийские игры 2022
Призер Олимпийских игр Жулин: допинг-скандал с участием Валиевой притянут за уши
03:52
Политика
Депутат Рады Кива: глупость Зеленского привела Украину к гиблой пропасти
03:47
Спорт
Олег Газманов заступился за российскую фигуристку Валиеву на фоне допинг-скандала
03:30
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе: Валиева чувствует поддержку болельщиков и тренерского штаба
Все новости

Олег Газманов заступился за российскую фигуристку Валиеву на фоне допинг-скандала

Спорт
Олег Газманов заступился за российскую фигуристку Валиеву на фоне допинг-скандала
Агентство городских новостей Москва

Москва, 14 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева сдала спорную допинг-пробу в декабре прошлого года, вокруг чего разразился скандал. Оказываемое на спортсменку давление является гнусным, заявил певец Олег Газманов.

Исполнитель подчеркнул, что Валиева является невероятным человеком. По словам Газманова, он давно и с восхищением следит за «неземной» фигуристкой. Комментируя оказываемое на Валиеву давление, певец назвал происходящее гнусным, а также отметил, что таким образом «уничтожается красота.

«Я давно и с восхищением слежу за фигурным катанием нашей страны и всего мира, но такой фигуристки, я думаю, еще не было. Эту девочку так гнусно давят и в ее лице давят нашу страну. Давят такую красоту, уничтожают», — сообщил Газманов.

Ранее стало известно, что подошло к концу заседание Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Окончательное решение касательно того, сможет ли российская фигуристка продолжить выступление на Олимпийских играх, будет оглашено 14 февраля в 8-10 утра по Москве.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Олег Газманов заступился за российскую фигуристку Валиеву на фоне допинг-скандала
допинг олимпийские игры олимпиада фигуристка певец валиева газманов
Комментировать