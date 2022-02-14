Тутберидзе: Валиева чувствует поддержку болельщиков и тренерского штаба

Пекин, 14 февраля. Фигуристка Камила Валиева ежедневно находит силы в себе и чувствует поддержку болельщиков. Об этом заявила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, комментируя допинг-скандал с участием спортсменки на Олимпийских играх.

Пока весь мир ждет итогового решения комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу Камилы Валиевой, которая в декабре сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, юная спортсменка ежедневно тренируется и готовится выступить на турнире одиночниц. Уже в понедельник станет известно, останется ли она в расположении сборной России.

Ее тренер Этери Тутберидзе заявила, что фигуристка постоянно находит силы в себе, поскольку знает, что чиста. Она постоянно показывает свой высокий уровень, поэтому ее сложно победить на льду. Наставник также предположила, что «такое меткое попадание» может быть связано с тем, что Валиева является лицом сборной России.

«Она лидировала во всех соревнованиях, в которых принимала участие. Она лидер нашей сборной, она лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание... Никакой допинг не поможет спортсмену научиться прыгать четверные, не даст пластики и умения выражать музыкальные произведения», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Ранее в поддержку Камилы Валиевой высказался заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Он пожелал 15-летней фигуристке сил и терпения.