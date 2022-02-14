Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 04:29
04:19
Экономика
Часть россиян получит по 8500 рублей от социальной защиты с 14 февраля
04:13
Экономика
Спрос на новостройки в Москве стал рекордным по итогам января
04:11
Происшествия
Трактор и «Жигули» столкнулись возле остановки в Красногвардейском районе
04:04
Происшествия
Житель Камчатки незаконно удерживал в гараже двоих мужчин и трех подростков
04:00
Армия
Военный эксперт Дандыкин: подлодка США пыталась «прощупать» оборону России у Курил
04:00
Общество
Эпидемиолог Онищенко: «Летальность от «Омикрона» снижается, но ущерб от штамма будет выше»
03:58
Олимпийские игры 2022
Призер Олимпийских игр Жулин: допинг-скандал с участием Валиевой притянут за уши
03:52
Политика
Депутат Рады Кива: глупость Зеленского привела Украину к гиблой пропасти
03:47
Спорт
Олег Газманов заступился за российскую фигуристку Валиеву на фоне допинг-скандала
03:30
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе: Валиева чувствует поддержку болельщиков и тренерского штаба
Все новости

Тутберидзе: Валиева чувствует поддержку болельщиков и тренерского штаба

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 03:30
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе: Валиева чувствует поддержку болельщиков и тренерского штаба
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Пекин, 14 февраля. Фигуристка Камила Валиева ежедневно находит силы в себе и чувствует поддержку болельщиков. Об этом заявила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, комментируя допинг-скандал с участием спортсменки на Олимпийских играх.

Пока весь мир ждет итогового решения комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу Камилы Валиевой, которая в декабре сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, юная спортсменка ежедневно тренируется и готовится выступить на турнире одиночниц. Уже в понедельник станет известно, останется ли она в расположении сборной России.

Ее тренер Этери Тутберидзе заявила, что фигуристка постоянно находит силы в себе, поскольку знает, что чиста. Она постоянно показывает свой высокий уровень, поэтому ее сложно победить на льду. Наставник также предположила, что «такое меткое попадание» может быть связано с тем, что Валиева является лицом сборной России.

«Она лидировала во всех соревнованиях, в которых принимала участие. Она лидер нашей сборной, она лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание... Никакой допинг не поможет спортсмену научиться прыгать четверные, не даст пластики и умения выражать музыкальные произведения», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Ранее в поддержку Камилы Валиевой высказался заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Он пожелал 15-летней фигуристке сил и терпения.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Тутберидзе: Валиева чувствует поддержку болельщиков и тренерского штаба
олимпиада поддержка валиева допинг-скандал тутберидзе
Комментировать