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Шторы в посольстве США в Болгарии «украсили» свастикой после Дня памяти жертв Холокоста

Политика
Шторы в посольстве США в Болгарии «украсили» свастикой после Дня памяти жертв Холокоста
pixabay.com

София, 14 февраля. Особо охраняемую часть диппредставительства США в Болгарии разрисовали свастикой 28 января — сразу после Международного дня памяти жертв Холокоста. Соответствующую информацию распространил портал Axios со ссылкой на источники.

Символ был нанесен фиолетовыми чернилами на шторе в одном из помещений дипломатического представительства. Журналисты подчеркнули, что нарисовавший свастику имел доступ к внутренней части дипмиссии, поскольку рисунок был сделан в части посольства с защищенным доступом. В Госдепартаменте произошедшее осудили.

«Мы безоговорочно осуждаем любые проявления ненависти или предрассудков на рабочем месте, о чем в данном случае, судя по всему, может идти речь. Это отвратительный символ, который обозначает все, против чего выступает наше ведомство», — заявил Axios представитель МИД США Нед Прайс.

Ранее за демонстрацию свастики на 15 суток была арестована участница скандального движения Pussy Riot Мария Алехина. Подсудимая опубликовала пост с запрещенной символикой в соцсети в 2015 году.

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посольство нацизм сша и болгария
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