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Ямал может стать частью «путешествия» белого медведя по России

Общество
Ямал может стать частью «путешествия» белого медведя по России
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 14 февраля. Ямал может стать одной из точек маршрута онлайн-путешествия белого медведя по России. Акцию, приуроченную ко всемирному дню белого медведя, организовывает национальный парк «Русская Арктика».

Для участия в акции «Пригласи белого медведя в гости» нужно пройти небольшой конкурсный отбор. Потенциальным победителям предлагается распечатать фигуру хищника на белом листе, вырезать ее и сфотографировать на фоне любой достопримечательности города или региона. Далее снимки необходимо отправить на официальную почту организатора и в сопроводительном листе указать, чем известно то или иное место.

Организаторы выберут понравившиеся территории и составят видеомаршрут путешествия белого медведя. Позднее ролик будет опубликован в социальных сетях, сообщило издание «Север-Пресс».

Недавно жительница Нового Уренгоя Вероника Баласюк получила высокие оценки на международном творческом конкурсе художественной фотографии 35AWARDS. По словам девушки, ее снимок под названием The moth`s dream вошел в два процента лучших работ.

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