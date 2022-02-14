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Финансист Долгова предупредила о возможном подорожании молочных продуктов в России

Экономика
Финансист Долгова предупредила о возможном подорожании молочных продуктов в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Молочная продукция в России может подорожать в течение 2022 года. Такое мнение высказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Рост стоимости молока и сопутствующей продукции зависит от множества факторов: корма для животных, содержания дойного стада и цен на ветеринарные препараты. По словам эксперта, в лучшем случае подорожание будет держаться в пределах инфляции, пишет агентство «Прайм».

«Цены на молочные продукты зависят от стоимости сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку. Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов», — заявила Долгова.

Недавно гендиректор российского представительства Nokian Tyres Андрей Пантюхов сообщил, что ожидает дальнейшего роста цен на покрышки. По его словам, это связано с растущей стоимостью сырья и материалов для производства.

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инфляция молоко подорожание
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