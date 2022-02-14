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Серебряный призер ОИ Илья Авербух пожелал сил и терпения Камиле Валиевой

Олимпийские игры 2022
Серебряный призер ОИ Илья Авербух пожелал сил и терпения Камиле Валиевой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Пекин, 14 февраля. Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поддержал фигуристку Камилу Валиеву перед стартом турнира одиночниц на Олимпийских играх.

Женские одиночные соревнования стартуют уже 15 февраля, однако одна из главных звезд отечественного фигурного катания до сих пор находится в подвешенном состоянии — пока неизвестно, примет ли Камила Валиева участие в турнире.

Допинг-проба 15-летней спортсменки, сданная в декабре, показала положительный результат. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) должен огласить дальнейшую судьбу Валиевой. Россиянка может остаться без золота в командном соревновании и досрочно завершить выступление на Олимпиаде.

Серебряный призер Игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух выступил с обращением к соотечественнице. Он пожелал ей сил и терпения, а также заявил, что в ее невиновности нет никаких сомнений.

«Нет никаких сомнений в невиновности Камилы. Валиева — юная, но очень сильная девочка. Она справится с этим и порадует нас не один раз. Каждое ее выступление практически совершенно. Желаю Камиле сил и терпения! И это лишь испытание, которое нужно пройти», — сказал Авербух в беседе со «Спорт-Экспрессом».

В женском одиночном турнире Россию будут представлять три участницы — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Фигуристки ежедневно тренируются, выполняя сложнейшие элементы.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Серебряный призер ОИ Илья Авербух пожелал сил и терпения Камиле Валиевой
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