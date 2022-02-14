Пушков: Зеленский показал свое невежество, когда позвал Байдена в Киев

Москва, 14 февраля. Просьба президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Зеленский вечером 13 февраля провел телефонный разговор с Байденом. Украинский лидер заявил, что скорейший визит главы Белого дома в Киев мог бы снизить градус напряженности.

«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину, и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — написал Пушков.

Таким образом, президент Украины демонстрирует свое невежество по отношению к так называемым американским партнерам. Получается, что Зеленский вовсе не в курсе заявлений Вашингтона, которые звучат уже целую неделю, констатировал сенатор.

Во время телефонного разговора президент Украины также попросил Байдена выделить очередной пакет помощи. По его словам, страна нуждается в дополнительной финансовой и военной поддержке.