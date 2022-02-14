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Премьера ленты «Не хороните меня без Ивана» про живописца Попова запланирована на 2022 год

Общество
Премьера ленты «Не хороните меня без Ивана» про живописца Попова запланирована на 2022 год
pixabay.com

Якутск, 14 февраля. Картина под названием «Не хороните меня без Ивана» посвящена жизни якутского художника Ивана Попова. Картина выйдет на экраны в 2022 году, рассказали в пресс-службе министерства культуры и духовного развития Якутии.

Предполагается, что зрители смогут увидеть фильм уже осенью этого года. Его сняли при поддержке Министерства культуры РФ, московской киностудии ООО «Студия "Автор"» и государственной национальной кинокомпании «Сахафильм». Еще в 2020 году «Сахафильм» смогла выиграть федеральный конкурс и получила 20 млн рублей на реализацию этого проекта, сообщает газета «Культура».

В киноленте расскажут о дружбе русского художника и автора знаменитой картины «Шаман» Ивана Попова и якута Степана Бересекова, который страдал от летаргического сна. По сюжету, художник поможет якуту справиться со своим недугом, и они вместе отправятся в этнографическую экспедицию.

Недавно стало известно, что на открытие международного форума «Арктика — территория диалога» в Петербурге ожидается премьера документального фильма «Голоса Арктики». Он посвящен жизни коренных народов этой территории, климату и природному разнообразию.

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кино премьера художник
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