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Аналитики «Сбера» определили самый «свадебный» российский город в 2022 году

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 02:37
Общество
Аналитики «Сбера» определили самый «свадебный» российский город в 2022 году
pexels.com  /  Irina Iriser

Москва, 14 февраля. Количество желающий узаконить брак выросло с 4,5% до 5,6% в 2022 году. Какой город оказался самым «свадебным», определили исследователи компании «СберСтрахование жизнь» и «Сбер управление активами».

Больше всего жителей России готовятся сыграть свадьбу в Курске. О своих планах заявили 7,4% участников опроса. В Орле, Пензе и Ульяновске желающих оказалось по 6,9%, а в Чебоксарах и Нижнем Новгороде — по 6,4%, пишет РИА Новости.

«В 2022 году планы россиян сыграть свадьбу выглядят оптимистичнее, чем в прошлом году. Так, в 2021 году собиралось жениться только 4,5% опрошенных россиян, а в 2022 году их число увеличилось до 5,6%, в то время как в доковидном феврале 2020 года об этом заявило пять процентов россиян», — говорится в исследовании.

Залогом успешной свадебной церемонии многие считают богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт. За красивое платье невесты выступили 24% опрошенных. Для 13% значение имеет количество гостей.

Многие влюбленные готовятся отпраздновать День святого Валентина. Но популярность этого торжества среди россиян резко сократилась за последние 15 лет. Соблюсти традиции праздника собираются только 12% пар.

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свадьба исследование город
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