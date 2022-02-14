Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 02:55
02:38
Происшествия
Десять спасателей тушили пожар в жилом доме на Советской улице
02:37
Общество
Аналитики «Сбера» определили самый «свадебный» российский город в 2022 году
02:36
Общество
Эндокринолог Гуреева: у пациентов может развиться хрупкость костей после COVID-19
02:34
Происшествия
Сообщение о минировании поступило во все школы Петропавловска-Камчатского
02:32
Политика
Власти Украины запретили депутатам Рады покидать страну
02:31
Экономика
Вице-глава «Опоры России» Сигал: безналичный расчет вытеснит из оборота мелкие купюры
02:27
Политика
CBS: США отзовут оставшихся на Украине дипломатов в течении 48 часов
02:25
Общество
Врач-невролог Голубинская объяснила отличие головной боли при «Омикроне» от мигрени
02:17
Общество
Министерство энергетики и ФАС России предложили отказаться от повышения тарифов на воду
02:11
Происшествия
Крупный пожар на окраине Петербурга тушили 15 спасателей
Все новости

Сообщение о минировании поступило во все школы Петропавловска-Камчатского

Происшествия
Сообщение о минировании поступило во все школы Петропавловска-Камчатского
pxfuel.com

Петропавловск-Камчатский, 14 февраля. Учеников и сотрудников всех школ в городе эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Сигналы о минировании поступили в среднеобразовательные учреждения города утром 14 февраля. В результате происшествия никто не пострадал, занятия для второй смены были отменены.

«В Петропавловске-Камчатском утром 14 февраля из-за сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики и сотрудники всех школ города. Никто из детей не пострадал. Вторая смена отменена», — говорится в сообщении регионального правительства.

Несовершеннолетнего жителя Омска ранее отправили на принудительное психиатрическое лечение. Молодой человек в 2021 году рассылал письма с угрозами минирования школ, больниц, судов и государственных учреждений.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Сообщение о минировании поступило во все школы Петропавловска-Камчатского
минирование школа петропавловск-камчатский
Комментировать