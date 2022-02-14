Сообщение о минировании поступило во все школы Петропавловска-Камчатского

Петропавловск-Камчатский, 14 февраля. Учеников и сотрудников всех школ в городе эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Сигналы о минировании поступили в среднеобразовательные учреждения города утром 14 февраля. В результате происшествия никто не пострадал, занятия для второй смены были отменены.

«В Петропавловске-Камчатском утром 14 февраля из-за сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики и сотрудники всех школ города. Никто из детей не пострадал. Вторая смена отменена», — говорится в сообщении регионального правительства.

Несовершеннолетнего жителя Омска ранее отправили на принудительное психиатрическое лечение. Молодой человек в 2021 году рассылал письма с угрозами минирования школ, больниц, судов и государственных учреждений.