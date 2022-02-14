Власти Украины запретили депутатам Рады покидать страну

Киев, 14 февраля. Правительство Украины запретило депутатам Верховной рады выезжать за пределы страны. Об этом рассказал парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По информации нардепа, украинским народным избранникам закрыт выезд с территории страны с полуночи. Рабинович также высказал сомнение относительно законности примененных ограничений.

«Депутатам ВР (Верховной рады. — Прим. ФАН) закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал оппозиционный депутат в своих соцсетях.

Политик рассказал об этом на фоне новости о том, что олигархи, представители крупного бизнеса и другие украинские депутаты массово покидают страну. По неофициальным данным, за прошедшие сутки из Украины вылетело более 20 частных рейсов.