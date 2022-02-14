Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 02:55
02:38
Происшествия
Десять спасателей тушили пожар в жилом доме на Советской улице
02:37
Общество
Аналитики «Сбера» определили самый «свадебный» российский город в 2022 году
02:36
Общество
Эндокринолог Гуреева: у пациентов может развиться хрупкость костей после COVID-19
02:34
Происшествия
Сообщение о минировании поступило во все школы Петропавловска-Камчатского
02:32
Политика
Власти Украины запретили депутатам Рады покидать страну
02:31
Экономика
Вице-глава «Опоры России» Сигал: безналичный расчет вытеснит из оборота мелкие купюры
02:27
Политика
CBS: США отзовут оставшихся на Украине дипломатов в течении 48 часов
02:25
Общество
Врач-невролог Голубинская объяснила отличие головной боли при «Омикроне» от мигрени
02:17
Общество
Министерство энергетики и ФАС России предложили отказаться от повышения тарифов на воду
02:11
Происшествия
Крупный пожар на окраине Петербурга тушили 15 спасателей
Все новости

Власти Украины запретили депутатам Рады покидать страну

Политика
Власти Украины запретили депутатам Рады покидать страну
instagram.com  /  @vadimrabinovich

Киев, 14 февраля. Правительство Украины запретило депутатам Верховной рады выезжать за пределы страны. Об этом рассказал парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По информации нардепа, украинским народным избранникам закрыт выезд с территории страны с полуночи. Рабинович также высказал сомнение относительно законности примененных ограничений.

«Депутатам ВР (Верховной рады. — Прим. ФАН) закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал оппозиционный депутат в своих соцсетях.

Политик рассказал об этом на фоне новости о том, что олигархи, представители крупного бизнеса и другие украинские депутаты массово покидают страну. По неофициальным данным, за прошедшие сутки из Украины вылетело более 20 частных рейсов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Власти Украины запретили депутатам Рады покидать страну
украина верховная рада рабинович
Комментировать