Вице-глава «Опоры России» Сигал: безналичный расчет вытеснит из оборота мелкие купюры

Москва, 14 февраля. Рублевые купюры с небольшим номиналом со временем исчезнут из оборота из-за популяризации безналичного расчета. Такое мнение выразил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Эксперт уверен, что мелкие купюры рано или поздно исчезнут из оборота, однако вероятность того, что это произойдет сейчас, крайне мала. Такие деньги будут постепенно исчезать из-за ветхости и дороговизны их печати, пишет агентство «Прайм».

«Мелкие купюры быстрее изнашиваются в силу их более частого применения. с постепенным распространениям безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Центробанк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота», — рассказал Сигал.

Недавно доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев перечислил самые перспективные валюты для инвестирования. Эксперт назвал таковыми американский доллар и швейцарский франк.