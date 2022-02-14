CBS: США отзовут оставшихся на Украине дипломатов в течении 48 часов

Киев, 14 февраля. Вашингтон планирует отозвать всех оставшихся в Киеве дипломатов в течение 24-48 часов. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источник в администрации президента США Джо Байдена.

Многие западные страны за последние дни начали эвакуацию своих дипломатов, находящихся в Киеве. Вашингтон предпринял такую меру еще раньше, но теперь он намерен вывезти всех оставшихся в стране сотрудников.

«CBS News стало известно, что администрация (президента США Джо. — Прим.ФАН) Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов», — говорится в сообщении телеканала.

Высокопоставленным представителем Госдепартамента США недавно говорилось только о сокращении численности сотрудников и продолжении работы посольства. Он также уточнил, что часть сотрудников будет переброшена во Львов.

Ранее Германия сообщила об эвакуации своих дипломатов из Киева. Причиной послужили сообщения о якобы усугубляющемся кризисе вокруг Украины.