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Министерство энергетики и ФАС России предложили отказаться от повышения тарифов на воду

Общество
Министерство энергетики и ФАС России предложили отказаться от повышения тарифов на воду
pixabay.com

Москва, 14 февраля. Идею о повышении тарифов на воду для бизнеса не оценили в Минэнерго и ФАС России. Ведомства призвали отказаться от предложения.

Руководства регуляторов отметили, что такая инициатива повлечет за собой рост тарифов на электричество для потребителей на 2-3 процента. Причиной этому может стать то, что повышенное налогообложение на воду затронет и ГЭС, пишет «Коммерсант».

Увеличение тарифов также затронет водоканалы, предприятия по производству никеля и меди, а также фермеров и сельское хозяйство. Наибольший рост цен и тарифов прогнозируется в Сибири и Дальнем востоке.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал распоряжение правительству скорректировать систему тарифов по ЖКУ для пожилых россиян. Кабмин планирует закрепить в каждом регионе планку цен за коммунальные услуги, превышать которую нельзя.

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