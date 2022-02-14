Татьяна Тарасова эмоционально вступилась за Камилу Валиеву на фоне допинг-скандала

Москва, 14 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу в конце декабря прошлого года, из-за чего вокруг спортсменки разгорелся скандал. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на происходящее.

Валиева уже принесла российской сборной золото в командном турнире Олимпиады-2022, однако награждение было отложено. Как отметила тренер, 15-летняя фигуристка очень талантлива, именно поэтому с ней поступают так «безобразно».

«С нашей девочкой, которую мы все любим, поступают безобразно. Очень жалко на это смотреть, прямо хочется руки под нее подложить. Талантливый ребенок. Нужно знать: чем ты талантливей, тем жизнь у тебя будет тяжелее. Это всегда так, но не до такой же степени?» — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Арбитражный суд ранее завершил слушания по делу Камилы Валиевой. Решение будет озвучено 14 февраля в 8-10 утра по московскому времени. Согласно вердикту, российская спортсменка либо продолжит участие в Олимпийских играх, либо будет отстранена.