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Татьяна Тарасова эмоционально вступилась за Камилу Валиеву на фоне допинг-скандала

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 02:08
Спорт
Татьяна Тарасова эмоционально вступилась за Камилу Валиеву на фоне допинг-скандала
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 14 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу в конце декабря прошлого года, из-за чего вокруг спортсменки разгорелся скандал. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на происходящее.

Валиева уже принесла российской сборной золото в командном турнире Олимпиады-2022, однако награждение было отложено. Как отметила тренер, 15-летняя фигуристка очень талантлива, именно поэтому с ней поступают так «безобразно».

«С нашей девочкой, которую мы все любим, поступают безобразно. Очень жалко на это смотреть, прямо хочется руки под нее подложить. Талантливый ребенок. Нужно знать: чем ты талантливей, тем жизнь у тебя будет тяжелее. Это всегда так, но не до такой же степени?» — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Арбитражный суд ранее завершил слушания по делу Камилы Валиевой. Решение будет озвучено 14 февраля в 8-10 утра по московскому времени. Согласно вердикту, российская спортсменка либо продолжит участие в Олимпийских играх, либо будет отстранена.

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