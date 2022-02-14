Минобороны создаст отряд кораблей с Каспия для помощи флоту в Средиземном и Черном морях

Москва, 14 февраля. Минобороны России сформирует оперативную эскадру кораблей в Каспийском море, целью которой станет содействие флоту в Средиземном и Черном море. Об этом сообщили источники в оборонном ведомстве.

В скором времени корабли направят к берегам Крыма и Сирии для поддержки флота. Источники газеты «Известия» сообщают, что МО России уже приняло соответствующее решение.

«Их появление в Средиземном и Черном морях усилит российский флот на южном стратегическом направлении и станет дополнительным сдерживающим фактором для потенциальных противников, считают эксперты», — пишет издание.

Ранее корабли Черноморского флота России приняли участие в военных учениях в Крыму. Главной целью испытаний была отработка маневров по защите побережья полуострова от условного врага.