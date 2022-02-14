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Минобороны создаст отряд кораблей с Каспия для помощи флоту в Средиземном и Черном морях

Армия
Минобороны создаст отряд кораблей с Каспия для помощи флоту в Средиземном и Черном морях
zdship.ru  /  Официальный сайт Зеленодольского завода имени А.М. Горького

Москва, 14 февраля. Минобороны России сформирует оперативную эскадру кораблей в Каспийском море, целью которой станет содействие флоту в Средиземном и Черном море. Об этом сообщили источники в оборонном ведомстве.

В скором времени корабли направят к берегам Крыма и Сирии для поддержки флота. Источники газеты «Известия» сообщают, что МО России уже приняло соответствующее решение.

«Их появление в Средиземном и Черном морях усилит российский флот на южном стратегическом направлении и станет дополнительным сдерживающим фактором для потенциальных противников, считают эксперты», — пишет издание.

Ранее корабли Черноморского флота России приняли участие в военных учениях в Крыму. Главной целью испытаний была отработка маневров по защите побережья полуострова от условного врага.

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Все новости / Армия / Минобороны создаст отряд кораблей с Каспия для помощи флоту в Средиземном и Черном морях
черное море средиземное море каспийский флот
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